Украина получила от ЕС 1,9 млрд евро финансовой поддержки
Четверг, 27 июня 2024, 13:24
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила от Европейского союза транш финансовой поддержки в размере 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility.
Источник: Шмыгаль в соцсети Х, передает "Европейская правда"
Прямая речь Шмыгаля: "Хочу выразить благодарность президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и всей ее команде за такую непоколебимую поддержку"
Реклама:
По словам Шмыгаля, общая бюджетная поддержка ЕС с начала этого года уже достигла почти 8 млрд евро.
Предистория:
- Верховная Рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом по так называемому Ukraine Facility Plan, который определяет обязательства по реформам на период до 2027 года, 6 июня.
- Недавно Европейская комиссия распорядилась создать Ревизионный совет Ukraine Facility – орган контроля за финансированием Европейского Союза, выделяемого в рамках этого механизма, для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений.
- 20 марта Еврокомиссия перевела Украине первый транш из Ukraine Facility объемом 4,5 млрд евро.
Читайте также: Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС