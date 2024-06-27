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Украина получила от ЕС 1,9 млрд евро финансовой поддержки

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловЧетверг, 27 июня 2024, 13:24
Украина получила от ЕС 1,9 млрд евро финансовой поддержки
фото: Getty Images

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила от Европейского союза транш финансовой поддержки в размере 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Источник: Шмыгаль в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Шмыгаля: "Хочу выразить благодарность президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и всей ее команде за такую непоколебимую поддержку"

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По словам Шмыгаля, общая бюджетная поддержка ЕС с начала этого года уже достигла почти 8 млрд евро.

Предистория:

  • Верховная Рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом по так называемому Ukraine Facility Plan, который определяет обязательства по реформам на период до 2027 года, 6 июня.
  • Недавно Европейская комиссия распорядилась создать Ревизионный совет Ukraine Facility – орган контроля за финансированием Европейского Союза, выделяемого в рамках этого механизма, для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений.
  • 20 марта Еврокомиссия перевела Украине первый транш из Ukraine Facility объемом 4,5 млрд евро.

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Темы: ЕСпомощь УкраинеденьгиУкраина
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