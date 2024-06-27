Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

"Земельная афера": ВАКС арестовал сообщника Балоги с залогом 30 млн

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 июня 2024, 13:27
Земельная афера: ВАКС арестовал сообщника Балоги с залогом 30 млн
Михаил Ланьо. фото из Facebook

27 июня Высший антикоррупционный суд арестовал подозреваемого в "земельной афере" председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо с возможностью внести 30 миллионов гривен залога.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Дословно: "27 июня 2024 года следственный судья ВАКС применил меру пресечения к председателю одного из районных советов на Закарпатье - подозреваемого по делу о продаже за бесценок 3 га земли коммунальной собственности.

Реклама:

Рассмотрев ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, суд применил к чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога".

Детали: В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Что предшествовало: ВАКС избрал меру пресечения городскому голове Мукачево Андрею Балоге, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, - содержание под стражей с альтернативой залога в 30 миллионов гривен.

ВИДЕО ДНЯ

25 июня сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП задержали мэра города Мукачево Андрея Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву

В Киеве открыли выставку спасенного от оккупантов "скифского золота"

В Украине существует риск скачка цен - Минэкономики

Зеленский отрицает большое влияние Ермака: Он делает то, что говорю ему я

Зеленский объяснил, почему сложно на фронте: 14 бригад резерва стоят без оружия

видеоУникальная спецоперация: защитники спасли из оккупации морпеха, который больше года был в плену

Все новости...
Последние новости
19:41
Евро-2024Не показали весь свой потенциал: Ребров подвел итоги выступления сборной Украины на Евро
19:29
В Австралии полиция обнаружила останки 12-летней девочки, которую во время купания в водоеме похитил крокодил
19:28
Оккупанты ударили дроном по двум гражданским в Херсоне
19:07
Доля воздушных тревог во время работы торговых центров снизилась до 11%
19:03
В Ворохте на Прикарпатье местные напали на блокпост ТЦК, потому что тот "отпугивал туристов"
18:36
Nvidia заработает 12 миллиардов долларов на чипах ИИ в Китае в 2024 году, несмотря на контроль США
18:30
В Киевской области женщина сбросила собаку с моста: волонтеры спасли животное и назвали Горошинкой
18:25
СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву
18:11
Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине: мир через посредников и Раду его не устраивает
18:08
Российский дрон атаковал мирного жителя на Херсонщине
Все новости...
Реклама:
Реклама: