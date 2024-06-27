"Земельная афера": ВАКС арестовал сообщника Балоги с залогом 30 млн

27 июня Высший антикоррупционный суд арестовал подозреваемого в "земельной афере" председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо с возможностью внести 30 миллионов гривен залога.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Дословно: "27 июня 2024 года следственный судья ВАКС применил меру пресечения к председателю одного из районных советов на Закарпатье - подозреваемого по делу о продаже за бесценок 3 га земли коммунальной собственности.

Реклама:

Рассмотрев ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, суд применил к чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога".

Детали: В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Что предшествовало: ВАКС избрал меру пресечения городскому голове Мукачево Андрею Балоге, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, - содержание под стражей с альтернативой залога в 30 миллионов гривен.

ВИДЕО ДНЯ

25 июня сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП задержали мэра города Мукачево Андрея Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га.