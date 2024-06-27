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Зеленський прибув до Брюсселя, де підпише три безпекові угоди

Андрій Синявський, Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 червня 2024, 14:10
Зеленський прибув до Брюсселя, де підпише три безпекові угоди
Володимир Зеленський і президент Євроради Шарль Мішель у Брюсселі 27 червня. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де візьме участь у засіданні Європейської ради та підпише три безпекові угоди, одна з яких – із Євросоюзом.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: За його словами, він зустрінеться з очільниками ЄС та держав-членів, проведе двосторонні переговори та підпише три безпекові угоди, одна з яких – із Євросоюзом.

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Пряма мова: "Вона вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині".

Більше деталей: Він вказав, що планує подякувати всім лідерам Європи за єдність та за підтвердження незворотності європейського курсу України, яка розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС. "Кожен крок – заради наближення нашої історичної мети – миру та процвітання у спільному європейському домі", – резюмував Зеленський.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Напередодні ЗМІ повідомили, що двосторонню безпекову угоду між Україною і Європейським Союзом мають підписати у четвер, 27 червня, під час саміту лідерів.
  • Саміт ЄС проходить у Брюсселі в четвер і п’ятницю, 27-28 червня.
  • Нагадаємо, Рада ЄС затвердила текст безпекової угоди України з Євросоюзом 25 червня.
  • Минулого тижня в Офісі президента оголосили, що Україна та Європейський Союз провели завершальний раунд переговорів стосовно двостороннього безпекового документа і угоду підпишуть найближчим часом. 

Теми: ЗеленськийЄС
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