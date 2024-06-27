Зеленський прибув до Брюсселя, де підпише три безпекові угоди

Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де візьме участь у засіданні Європейської ради та підпише три безпекові угоди, одна з яких – із Євросоюзом.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: За його словами, він зустрінеться з очільниками ЄС та держав-членів, проведе двосторонні переговори та підпише три безпекові угоди, одна з яких – із Євросоюзом.

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Пряма мова: "Вона вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині".

Більше деталей: Він вказав, що планує подякувати всім лідерам Європи за єдність та за підтвердження незворотності європейського курсу України, яка розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС. "Кожен крок – заради наближення нашої історичної мети – миру та процвітання у спільному європейському домі", – резюмував Зеленський.

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