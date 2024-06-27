Зеленський прибув до Брюсселя, де підпише три безпекові угоди
Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де візьме участь у засіданні Європейської ради та підпише три безпекові угоди, одна з яких – із Євросоюзом.
Джерело: Зеленський у соцмережі Х, передає "Європейська правда"
Деталі: За його словами, він зустрінеться з очільниками ЄС та держав-членів, проведе двосторонні переговори та підпише три безпекові угоди, одна з яких – із Євросоюзом.
Пряма мова: "Вона вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині".
Більше деталей: Він вказав, що планує подякувати всім лідерам Європи за єдність та за підтвердження незворотності європейського курсу України, яка розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС. "Кожен крок – заради наближення нашої історичної мети – миру та процвітання у спільному європейському домі", – резюмував Зеленський.
Передісторія:
- Напередодні ЗМІ повідомили, що двосторонню безпекову угоду між Україною і Європейським Союзом мають підписати у четвер, 27 червня, під час саміту лідерів.
- Саміт ЄС проходить у Брюсселі в четвер і п’ятницю, 27-28 червня.
- Нагадаємо, Рада ЄС затвердила текст безпекової угоди України з Євросоюзом 25 червня.
- Минулого тижня в Офісі президента оголосили, що Україна та Європейський Союз провели завершальний раунд переговорів стосовно двостороннього безпекового документа і угоду підпишуть найближчим часом.