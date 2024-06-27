Зеленский прибыл в Брюссель, где подпишет три соглашения по безопасности
Президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где примет участие в заседании Европейского совета и подпишет три соглашения по безопасности, одно из которых - с Евросоюзом.
Источник: Зеленский в соцсети Х, передает "Европейская правда"
Детали: По его словам, он встретится с руководителями ЕС и государств-членов, проведет двусторонние переговоры и подпишет три соглашения по безопасности, одно из которых - с Евросоюзом.
Прямая речь: "Оно впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов предоставлять Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри".
Он указал, что планирует поблагодарить всех лидеров Европы за единство и за подтверждение необратимости европейского курса Украины, которая начала фактические переговоры о членстве в ЕС. "Каждый шаг – ради приближения нашей исторической цели – мира и процветания в общем европейском доме", – резюмировал Зеленский.
Предыстория:
- Накануне СМИ сообщили, что двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Европейским Союзом должны подписать в четверг, 27 июня, во время саммита лидеров.
- Саммит ЕС проходит в Брюсселе в четверг и пятницу, 27-28 июня.
- Напомним, Совет ЕС утвердил текст соглашения по безопасности Украины с Евросоюзом 25 июня.
- На прошлой неделе в Офисе президента объявили, что Украина и Европейский Союз провели завершающий раунд переговоров относительно двустороннего документа по безопасности и соглашение подпишут в ближайшее время.