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Зеленский прибыл в Брюссель, где подпишет три соглашения по безопасности

Андрей Синявский, Станислав ПогориловЧетверг, 27 июня 2024, 14:10
Зеленский прибыл в Брюссель, где подпишет три соглашения по безопасности
Владимир Зеленский и президент Евросовета Шарль Мишель в Брюсселе 27 июня. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где примет участие в заседании Европейского совета и подпишет три соглашения по безопасности, одно из которых - с Евросоюзом.

Источник: Зеленский в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: По его словам, он встретится с руководителями ЕС и государств-членов, проведет двусторонние переговоры и подпишет три соглашения по безопасности, одно из которых - с Евросоюзом.

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Прямая речь: "Оно впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов предоставлять Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри".

Он указал, что планирует поблагодарить всех лидеров Европы за единство и за подтверждение необратимости европейского курса Украины, которая начала фактические переговоры о членстве в ЕС. "Каждый шаг – ради приближения нашей исторической цели – мира и процветания в общем европейском доме", – резюмировал Зеленский.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Накануне СМИ сообщили, что двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Европейским Союзом должны подписать в четверг, 27 июня, во время саммита лидеров.
  • Саммит ЕС проходит в Брюсселе в четверг и пятницу, 27-28 июня.
  • Напомним, Совет ЕС утвердил текст соглашения по безопасности Украины с Евросоюзом 25 июня.
  • На прошлой неделе в Офисе президента объявили, что Украина и Европейский Союз провели завершающий раунд переговоров относительно двустороннего документа по безопасности и соглашение подпишут в ближайшее время.

Темы: ЗеленскийЕС
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