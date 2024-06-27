Зеленский прибыл в Брюссель, где подпишет три соглашения по безопасности

Президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где примет участие в заседании Европейского совета и подпишет три соглашения по безопасности, одно из которых - с Евросоюзом.

Источник: Зеленский в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: По его словам, он встретится с руководителями ЕС и государств-членов, проведет двусторонние переговоры и подпишет три соглашения по безопасности, одно из которых - с Евросоюзом.

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Прямая речь: "Оно впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов предоставлять Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри".

Он указал, что планирует поблагодарить всех лидеров Европы за единство и за подтверждение необратимости европейского курса Украины, которая начала фактические переговоры о членстве в ЕС. "Каждый шаг – ради приближения нашей исторической цели – мира и процветания в общем европейском доме", – резюмировал Зеленский.

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