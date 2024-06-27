Дрони РФ атакували райцентр на Херсонщині: пошкоджено "швидку", поранений водій

Російські війська атакували дронами-камікадзе районний центр Нововоронцовка у Херсонській області.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно: "Російські окупанти продовжують атакувати дронами-камікадзе Нововоронцовку".

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Деталі: Повідомляється, що внаслідок одного з ворожих ударів механічних пошкоджень зазнала карета "швидкої", самі медики не постраждали.

Також "прилетіло" по цивільній автівці. За попередньою інформацією, поранено водія транспортного засобу.