Дрони РФ атакували райцентр на Херсонщині: пошкоджено "швидку", поранений водій
Четвер, 27 червня 2024, 15:39
Російські війська атакували дронами-камікадзе районний центр Нововоронцовка у Херсонській області.
Джерело: Херсонська ОВА у Telegram
Дослівно: "Російські окупанти продовжують атакувати дронами-камікадзе Нововоронцовку".
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Деталі: Повідомляється, що внаслідок одного з ворожих ударів механічних пошкоджень зазнала карета "швидкої", самі медики не постраждали.
Також "прилетіло" по цивільній автівці. За попередньою інформацією, поранено водія транспортного засобу.