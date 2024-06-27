Дроны РФ атаковали райцентр на Херсонщине: повреждена "скорая", ранен водитель
Четверг, 27 июня 2024, 15:39
Российские войска атаковали дронами-камикадзе районный центр Нововоронцовка в Херсонской области.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Дословно: "Российские оккупанты продолжают атаковать дронами-камикадзе Нововоронцовку".
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Детали: Сообщается, что в результате одного из вражеских ударов механические повреждения получила карета "скорой", сами медики не пострадали.
Также "прилетело" по гражданской машине. По предварительной информации, ранен водитель транспортного средства.