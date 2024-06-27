Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Шольц хоче більше грошей від ЄС для українських біженців у Німеччині  

Іванна Костіна, Олександр ШумілінЧетвер, 27 червня 2024, 15:43
Шольц хоче більше грошей від ЄС для українських біженців у Німеччині  
Фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС повинен виділити більше коштів таким країнам, як Німеччина, які приймають велику кількість українських біженців.

Джерело: Шольц на саміті ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Шольц повідомив, що він написав спільного листа зі своїми польським та чеським колегами, Дональдом Туском та Петром Фіалою, до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, в якому детально виклав цю вимогу.

Реклама:

Ці три країни прийняли найбільшу частку українських біженців, "саме тому, разом з моїми колегами, я вважаю, що настав час прийняти рішення... щоб Європа надала цим країнам спеціальну фінансову підтримку для забезпечення соціальної допомоги (біженцям), професійного навчання, мовних курсів і всіх інших речей, які відіграють певну роль", сказав Шольц.

Дискусія навколо українських біженців у Німеччині активізувалася в останні місяці: деякі політики з правоцентристської опозиції стверджують, що Берлін повинен скоротити соціальну допомогу українцям, які досі не знайшли роботу в Німеччині.

Зокрема, голова ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців з Німеччини. Його пропозицію вже розкритикували партії федеральної коаліції, а також український посол у Німеччині Олексій Макеєв.

ВІДЕО ДНЯ

За офіційними даними, серед понад мільйона українців у Німеччині людьми працездатного віку є понад 800 тисяч, з них працюють приблизно чверть.

Теми: Шольцбіженці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

ФОТОУ Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

В Україні існує ризик стрибку цін - Мінекономіки

Зеленський заперечує великий вплив Єрмака: Він робить те, що говорю йому я

Зеленський пояснив, чому складно на фронті: 14 бригад резерву стоять без зброї

відеоУнікальна спецоперація: захисники врятували з окупації морпіха, який більше року був у полоні

Усі новини...
Шольц
Шольц пов’язав падіння популярності керівної коаліції з підтримкою України
Шольц: Саме Росія обрала війну, а не дипломатію і діалог
Шольц назвав ультиматуми Путіна "несерйозною пропозицією"
Останні новини
19:28
Окупанти вдарили дроном по двох цивільних у Херсоні
19:07
Частка повітряних тривог під час роботи торговельних центрів знизилася до 11%
19:03
У Ворохті на Прикарпатті місцеві напали на блокпост ТЦК, бо той відлякував туристів
18:36
Nvidia заробить 12 мільярдів доларів на чипах ШІ в Китаї у 2024 році, попри контроль США
18:30
На Київщині жінка скинула собаку з мосту: волонтери врятували тварину й назвали Горошинкою
18:25
ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву
18:11
Путін заявив, що не припинить вогонь в Україні: мир через посередників і Раду його не влаштовує
18:08
Російський дрон атакував мирного жителя на Херсонщині
18:02
Чи жили давні люди у тибетській печері на висоті понад 3000 км? Вчені розгадали таємницю
17:50
"Ліси України" за пів року заробили 11 мільярдів і суттєво підвищили зарплати
Усі новини...
Реклама:
Реклама: