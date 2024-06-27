Шольц хочет больше денег от ЕС для украинских беженцев в Германии 

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС должен выделить больше средств таким странам, как Германия, которые принимают большое количество украинских беженцев.

Источник: Шольц на саммите ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Шольц сообщил, что он написал совместное письмо со своими польским и чешским коллегами, Дональдом Туском и Петром Фиалой, к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором подробно изложил это требование.

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Эти три страны приняли наибольшую долю украинских беженцев, "именно поэтому, вместе с моими коллегами, я считаю, что пришло время принять решение... чтобы Европа предоставила этим странам специальную финансовую поддержку для обеспечения социальной помощи (беженцам), профессионального обучения, языковых курсов и всех других вещей, которые играют определенную роль", сказал Шольц.

Дискуссия вокруг украинских беженцев в Германии активизировалась в последние месяцы: некоторые политики из правоцентристской оппозиции утверждают, что Берлин должен сократить социальную помощь украинцам, которые до сих пор не нашли работу в Германии.

В частности, председатель ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал высылать безработных украинских беженцев из Германии. Его предложение уже раскритиковали партии федеральной коалиции, а также украинский посол в Германии Алексей Макеев.

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По официальным данным, среди более миллиона украинцев в Германии людьми трудоспособного возраста являются более 800 тысяч, из них работают примерно четверть.