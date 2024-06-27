Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Шольц хочет больше денег от ЕС для украинских беженцев в Германии 

Иванна Костина, Александр ШумилинЧетверг, 27 июня 2024, 15:43
Шольц хочет больше денег от ЕС для украинских беженцев в Германии 
Фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС должен выделить больше средств таким странам, как Германия, которые принимают большое количество украинских беженцев.

Источник: Шольц на саммите ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Шольц сообщил, что он написал совместное письмо со своими польским и чешским коллегами, Дональдом Туском и Петром Фиалой, к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором подробно изложил это требование.

Реклама:

Эти три страны приняли наибольшую долю украинских беженцев, "именно поэтому, вместе с моими коллегами, я считаю, что пришло время принять решение... чтобы Европа предоставила этим странам специальную финансовую поддержку для обеспечения социальной помощи (беженцам), профессионального обучения, языковых курсов и всех других вещей, которые играют определенную роль", сказал Шольц.

Дискуссия вокруг украинских беженцев в Германии активизировалась в последние месяцы: некоторые политики из правоцентристской оппозиции утверждают, что Берлин должен сократить социальную помощь украинцам, которые до сих пор не нашли работу в Германии.

В частности, председатель ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал высылать безработных украинских беженцев из Германии. Его предложение уже раскритиковали партии федеральной коалиции, а также украинский посол в Германии Алексей Макеев.

ВИДЕО ДНЯ

По официальным данным, среди более миллиона украинцев в Германии людьми трудоспособного возраста являются более 800 тысяч, из них работают примерно четверть.

Темы: Шольцбеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву

В Киеве открыли выставку спасенного от оккупантов "скифского золота"

В Украине существует риск скачка цен - Минэкономики

Зеленский отрицает большое влияние Ермака: Он делает то, что говорю ему я

Зеленский объяснил, почему сложно на фронте: 14 бригад резерва стоят без оружия

видеоУникальная спецоперация: защитники спасли из оккупации морпеха, который больше года был в плену

Все новости...
Шольц
Шольц связал падение популярности правящей коалиции с поддержкой Украины
Шольц: Именно Россия выбрала войну, а не дипломатию и диалог
Шольц назвал ультиматумы Путина "несерьезным предложением"
Последние новости
19:41
Евро-2024Не показали весь свой потенциал: Ребров подвел итоги выступления сборной Украины на Евро
19:29
В Австралии полиция обнаружила останки 12-летней девочки, которую во время купания в водоеме похитил крокодил
19:28
Оккупанты ударили дроном по двум гражданским в Херсоне
19:07
Доля воздушных тревог во время работы торговых центров снизилась до 11%
19:03
В Ворохте на Прикарпатье местные напали на блокпост ТЦК, потому что тот "отпугивал туристов"
18:36
Nvidia заработает 12 миллиардов долларов на чипах ИИ в Китае в 2024 году, несмотря на контроль США
18:30
В Киевской области женщина сбросила собаку с моста: волонтеры спасли животное и назвали Горошинкой
18:25
СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву
18:11
Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине: мир через посредников и Раду его не устраивает
18:08
Российский дрон атаковал мирного жителя на Херсонщине
Все новости...
Реклама:
Реклама: