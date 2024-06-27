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Росіяни вдарили по житловій забудові Харкова: є руйнування, постраждав гуртожиток вишу

Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 червня 2024, 16:35
Росіяни вдарили по житловій забудові Харкова: є руйнування, постраждав гуртожиток вишу
Ілюстративне фото Getty Images

Росіяни вдень, 27 червня завдали удару по Харкову, є потрапляння у приватні житлові будинку, постраждав гуртожиток одного з навчальних закладів.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Терехов спочатку повідомив, що під удар потрапив корпус одного з вишів, однак згодом уточнив своє повідомлення.

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Пряма мова: "За уточненою інформацією - постраждали не корпуси навчального закладу, а район житлової забудови. Потрапляння у приватні житлові будинки. Деякі з них зруйновані".

Більше деталей: За його словами, попередньо постраждав і гуртожиток одного з наших вишів.

Інформації щодо загиблих та постраждалих поки не надходило.

ВІДЕО ДНЯ

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок вибухової хвилі було пошкоджене скління вікон двох корпусів вишу.

Теми: Харківобстрілвійна
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