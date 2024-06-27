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Россияне ударили по жилой застройке Харькова: есть разрушения, пострадало общежитие вуза

Станислав ПогориловЧетверг, 27 июня 2024, 16:35
Россияне ударили по жилой застройке Харькова: есть разрушения, пострадало общежитие вуза
Иллюстративное фото Getty Images

Россияне днем, 27 июня нанесли удар по Харькову, есть попадания в частные жилые дома, пострадало общежитие одного из учебных заведений.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Детали: Терехов сначала сообщил, что под удар попал корпус одного из вузов, однако впоследствии уточнил свое сообщение.

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Прямая речь: "По уточненной информации - пострадали не корпуса учебного заведения, а район жилой застройки. Попадание в частные жилые дома. Некоторые из них разрушены".

Больше деталей: По его словам, предварительно пострадало и общежитие одного из наших вузов.

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

ВИДЕО ДНЯ

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате взрывной волны было повреждено остекление окон двух корпусов вуза.

Темы: Харьковобстрелвойна
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