Россияне ударили по жилой застройке Харькова: есть разрушения, пострадало общежитие вуза
Россияне днем, 27 июня нанесли удар по Харькову, есть попадания в частные жилые дома, пострадало общежитие одного из учебных заведений.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Детали: Терехов сначала сообщил, что под удар попал корпус одного из вузов, однако впоследствии уточнил свое сообщение.
Прямая речь: "По уточненной информации - пострадали не корпуса учебного заведения, а район жилой застройки. Попадание в частные жилые дома. Некоторые из них разрушены".
Больше деталей: По его словам, предварительно пострадало и общежитие одного из наших вузов.
Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате взрывной волны было повреждено остекление окон двух корпусов вуза.