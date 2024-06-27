Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Україна підписала безпекові угоди ще з двома країнами ЄС

Сергій Сидоренко, Олександр ШумілінЧетвер, 27 червня 2024, 16:41
Україна підписала безпекові угоди ще з двома країнами ЄС
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський у четвер, окрім безпекової угоди з Євросоюзом, підписав двосторонні домовленості з двома державами-членами ЄС і НАТО.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя

Деталі: Церемонія підписання відбулася перед початком засідання Європейської ради (саміту ЄС), для участі в якому запросили також українського президента. Зеленський підписав угоди з президентом Литви Гітанасом Науседою та прем’єркою Естонії Каєю Каллас

Реклама:

Таким чином, кількість безпекових угод, підписаних Україною з партнерами, досягла двох десятків.

Наразі тексти підписаних угод не оприлюднені, але відомо, що і Естонія, і Литва твердо підтримують вступ України до НАТО, а також раніше і президент Науседаі прем’єрка Каллас декларували зобов’язання виділяти на менше 0,25% ВВП на військову допомогу для України

Як повідомляла "Європейська правда", також у четвер Україна підписала з ЄС безпекову угоду з фінансовими зобов’язаннями.

Теми: ЄСгроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

ФОТОУ Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

В Україні існує ризик стрибку цін - Мінекономіки

Зеленський заперечує великий вплив Єрмака: Він робить те, що говорю йому я

Зеленський пояснив, чому складно на фронті: 14 бригад резерву стоять без зброї

відеоУнікальна спецоперація: захисники врятували з окупації морпіха, який більше року був у полоні

Усі новини...
ЄС
ЗМІ дізналися деталі листа Німеччини, Польщі і Чехії до ЄС щодо коштів на прийом українців
ОП опублікував текст безпекової угоди України і ЄС
Зеленський прибув до Брюсселя, де підпише три безпекові угоди
Останні новини
19:28
Окупанти вдарили дроном по двох цивільних у Херсоні
19:07
Частка повітряних тривог під час роботи торговельних центрів знизилася до 11%
19:03
У Ворохті на Прикарпатті місцеві напали на блокпост ТЦК, бо той відлякував туристів
18:36
Nvidia заробить 12 мільярдів доларів на чипах ШІ в Китаї у 2024 році, попри контроль США
18:30
На Київщині жінка скинула собаку з мосту: волонтери врятували тварину й назвали Горошинкою
18:25
ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву
18:11
Путін заявив, що не припинить вогонь в Україні: мир через посередників і Раду його не влаштовує
18:08
Російський дрон атакував мирного жителя на Херсонщині
18:02
Чи жили давні люди у тибетській печері на висоті понад 3000 км? Вчені розгадали таємницю
17:50
"Ліси України" за пів року заробили 11 мільярдів і суттєво підвищили зарплати
Усі новини...
Реклама:
Реклама: