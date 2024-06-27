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Украина подписала соглашения по безопасности еще с двумя странами ЕС

Сергей Сидоренко, Александр ШумилинЧетверг, 27 июня 2024, 16:41
Украина подписала соглашения по безопасности еще с двумя странами ЕС
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, кроме соглашения по безопасности с Евросоюзом, подписал двусторонние договоренности с двумя государствами-членами ЕС и НАТО.

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя

Детали: Церемония подписания состоялась перед началом заседания Европейского совета (саммита ЕС), для участия в котором пригласили также украинского президента. Зеленский подписал соглашения с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьером Эстонии Каей Каллас

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Таким образом, количество соглашений по безопасности, подписанных Украиной с партнерами, достигло двух десятков.

Тексты подписанных соглашений пока не обнародованы, но известно, что и Эстония, и Литва твердо поддерживают вступление Украины в НАТО, а также ранее и президент Науседаи премьер Каллас декларировали обязательства выделять на менее 0,25% ВВП на военную помощь для Украины

Как сообщала "Европейская правда", также в четверг Украина подписала с ЕС соглашение по безопасности с финансовыми обязательствами.

Темы: ЕСденьги
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