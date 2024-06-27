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"Плідна добросусідська дискусія": Новий президент Словаччини вперше зустрівся із Зеленським

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 27 червня 2024, 18:34
Плідна добросусідська дискусія: Новий президент Словаччини вперше зустрівся із Зеленським
Фото - Пеллегріні у X (Twitter).

Словацький президент Петер Пеллегріні, який вступив на посаду в середині червня, провів першу зустріч із українським візаві Володимиром Зеленським на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Пеллегріні в X (Twitter)

Деталі: За словами президента Словаччини, він із Зеленським провів "плідну добросусідську дискусію", під час якої згадали нещодавнє спільне засідання урядів України та Словаччини та "обговорили мої плани щодо повноцінного візиту в Україну".

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"Запевнив свого українського колегу, що Словаччина бажає якнайшвидшого і справедливого миру для України", – додав Пеллегріні.

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Пеллегріні раніше говорив, що може також провести зустріч із Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Напередодні новий президент Словаччини заявив, що його країна бере участь у чеській ініціативі із закупівлі снарядів для України – зокрема, закуплені боєприпаси модернізують на словацьких заводах.

Слід зазначити, що уряд Роберта Фіцо після приходу до влади заявив, що Словаччина не надаватиме військової підтримки Україні і виступає за мирне вирішення конфлікту. При цьому уряд Фіцо не припинив комерційних поставок зброї Києву і офіційно підтримує відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Теми: СловаччинаЗеленський
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