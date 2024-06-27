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"Плодотворная добрососедская дискуссия": Новый президент Словакии впервые встретился с Зеленским

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 27 июня 2024, 18:34
Плодотворная добрососедская дискуссия: Новый президент Словакии впервые встретился с Зеленским
Фото - Пеллегрини в X (Twitter).

Словацкий президент Петер Пеллегрини, который вступил в должность в середине июня, провел первую встречу с украинским визави Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского Союза в Брюсселе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Пеллегрини в X (Twitter)

Детали: По словам президента Словакии, он с Зеленским провел "плодотворную добрососедскую дискуссию", во время которой вспомнили недавнее совместное заседание правительств Украины и Словакии и "обсудили мои планы относительно полноценного визита в Украину".

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"Заверил своего украинского коллегу, что Словакия желает скорейшего и справедливого мира для Украины", – добавил Пеллегрини.

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Пеллегрини ранее говорил, что может также провести встречу с Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Накануне новый президент Словакии заявил, что его страна участвует в чешской инициативе по закупке снарядов для Украины – в частности, закупленные боеприпасы модернизируют на словацких заводах.

Следует отметить, что правительство Роберта Фицо после прихода к власти заявило, что Словакия не будет оказывать военной поддержки Украине и выступает за мирное решение конфликта. При этом правительство Фицо не прекратило коммерческих поставок оружия Киеву и официально поддерживает восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Темы: СловакияЗеленский
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