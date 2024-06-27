Генштаб: Найгарячіше на Торецькому та Покровському напрямках

За добу 27 червня кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 104, найгарячіше на Торецькому та Покровському напрямках, на які припадає майже половина всіх російських штурмів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 19:00 27 червня

Дослівно: "Харківський напрямок. Сьогодні агресор намагався атакувати тут тричі. Тривають бої в районі Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали 10 штурмових дій окупаційних військ. Триває бій біля Синьківки. Авіаційного удару зазнали околиці Петропавлівки.

На Краматорському напрямку противник посилив тиск в районі Часового Яру. Йдуть два бої. Загалом за сьогодні ворог атакував тут п’ять разів".

Деталі: На Торецькому напрямку, за даними Генштабу, кількість штурмів загарбників збільшилась до 25. Підрозділи Сил оборони відбили 22 наступальні спроби військ РФ, три атаки ще продовжуються. Агресор застосував авіацію та бомбардував Торецьк КАБами.

ВІДЕО ДНЯ

На Покровському напрямку від початку доби росіяни 23 рази атакували оборонні рубежі українських захисників. Тривають сім штурмових дій.

Додалась одна російська спроба атакувати на Придніпровському напрямку. Загалом, за день, це вже сьома, шість - відбито.