Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Генштаб: Найгарячіше на Торецькому та Покровському напрямках

Тетяна ОлійникЧетвер, 27 червня 2024, 20:36
Генштаб: Найгарячіше на Торецькому та Покровському напрямках
Фото - 93 омбр "Холодний ЯР"

За добу 27 червня кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 104, найгарячіше на Торецькому та Покровському напрямках, на які припадає майже половина всіх російських штурмів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 19:00 27 червня

Дослівно: "Харківський напрямок. Сьогодні агресор намагався атакувати тут тричі. Тривають бої в районі Вовчанська.

Реклама:

На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали 10 штурмових дій окупаційних військ. Триває бій біля Синьківки. Авіаційного удару зазнали околиці Петропавлівки.

На Краматорському напрямку противник посилив тиск в районі Часового Яру. Йдуть два бої. Загалом за сьогодні ворог атакував тут п’ять разів".

Деталі: На Торецькому напрямку, за даними Генштабу, кількість штурмів загарбників збільшилась до 25. Підрозділи Сил оборони відбили 22 наступальні спроби військ РФ, три атаки ще продовжуються. Агресор застосував авіацію та бомбардував Торецьк КАБами.

ВІДЕО ДНЯ

На Покровському напрямку від початку доби росіяни 23 рази атакували оборонні рубежі українських захисників. Тривають сім штурмових дій.

Додалась одна російська спроба атакувати на Придніпровському напрямку. Загалом, за день, це вже сьома, шість - відбито.

Теми: Генштаббойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

ФОТОУ Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

В Україні існує ризик стрибку цін - Мінекономіки

Зеленський заперечує великий вплив Єрмака: Він робить те, що говорю йому я

Зеленський пояснив, чому складно на фронті: 14 бригад резерву стоять без зброї

відеоУнікальна спецоперація: захисники врятували з окупації морпіха, який більше року був у полоні

Усі новини...
Генштаб
Гнатов незабаром має очолити ОСУВ "Хортиця" замість Содоля – джерела в Генштабі
Генштаб: На фронті за добу 116 зіткнень, найінтенсивніше – на Покровському напрямку
Ворог нарощує темпи наступу й штурмів: на фронті вже 99 боєзіткнень
Останні новини
19:28
Окупанти вдарили дроном по двох цивільних у Херсоні
19:07
Частка повітряних тривог під час роботи торговельних центрів знизилася до 11%
19:03
У Ворохті на Прикарпатті місцеві напали на блокпост ТЦК, бо той відлякував туристів
18:36
Nvidia заробить 12 мільярдів доларів на чипах ШІ в Китаї у 2024 році, попри контроль США
18:30
На Київщині жінка скинула собаку з мосту: волонтери врятували тварину й назвали Горошинкою
18:25
ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву
18:11
Путін заявив, що не припинить вогонь в Україні: мир через посередників і Раду його не влаштовує
18:08
Російський дрон атакував мирного жителя на Херсонщині
18:02
Чи жили давні люди у тибетській печері на висоті понад 3000 км? Вчені розгадали таємницю
17:50
"Ліси України" за пів року заробили 11 мільярдів і суттєво підвищили зарплати
Усі новини...
Реклама:
Реклама: