Генштаб: Горячее всего на Торецком и Покровском направлениях.

За сутки 27 июня количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 104, горячее всего на Торецком и Покровском направлениях, на которые приходится почти половина всех российских штурмов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00 27 июня

Дословно: "Харьковское направление. Сегодня агрессор пытался атаковать здесь трижды. Продолжаются бои в районе Волчанска.

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На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали 10 штурмовых действий оккупационных войск. Продолжается бой у Синьковки. Авиационный удар получили окрестности Петропавловки.

На Краматорском направлении противник усилил давление в районе Временного Яра. Идут два боя. Всего за сегодняшний день враг атаковал здесь пять раз".

Детали: На Торецком направлении, по данным Генштаба, количество штурмов захватчиков увеличилось до 25. Подразделения Сил обороны отразили 22 наступательных попытки войск РФ, три атаки еще продолжаются. Агрессор применил авиацию и бомбил Торецк КАБами.

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На Покровском направлении с начала суток россияне 23 раза атаковали оборонительные рубежи украинских защитников. Продолжаются семь штурмовых действий.

Добавилась одна российская попытка атаковать на Приднепровском направлении. В общем, за день, это уже седьмое, шесть - отражено.