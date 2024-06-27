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NYT: У травні Росія щодня втрачала понад 1000 солдатів убитими та пораненими

Олег Павлюк, Олександр ШумілінЧетвер, 27 червня 2024, 20:54
NYT: У травні Росія щодня втрачала понад 1000 солдатів убитими та пораненими
Фото: Getty Images

Втрати російської окупаційної армії в Україні у травні суттєво зросли з огляду на наступ на півночі Харківської області, сягнувши в середньому понад 1000 убитими й пораненими.

Джерело: "Європейська правда", The New York Times із посиланням на дані розвідки США та НАТО

Деталі: Оцінки, які наводить NYT, свідчать, що щоденні втрати Росії в Україні у травні становили в середньому понад тисячу військових. Водночас щомісяця російська армія набирає 25-30 тисяч солдатів – тобто приблизно стільки ж, скільки втрачає.

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Така тактика "м’ясних штурмів", з одного боку, дозволила Росії втілити одну з цілей Владіміра Путіна – створити буферну зону вздовж кордону, щоб ускладнити українцям нанесення ударів вглиб країни, кажуть джерела NYT.

З іншого ж боку, новобранці, яких Росія посилає на фронт для поповнення втрат, погано підготовлені, що обмежує здатність Москви формувати більш боєздатні підрозділи – і також збільшує втрати.

Американські оцінки втрат у війні ґрунтуються на супутникових знімках, перехопленнях, повідомленнях у соціальних мережах і ЗМІ, а також на офіційних повідомленнях Росії та України, уточнює The New York Times.

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Джерела видання в західній розвідці вважають, що Росії не доведеться проводити ще одну подібну мобілізацію або призов цього року, позаяк вона зможе поповнювати втрати за рахунок як росіян, так і засуджених та російських найманців із Африки.

Водночас Україна активно будує укріплення і встановлює мінні поля, щоб уповільнити російський наступ, а отже, перебуває у більш виграшній позиції, говорять співрозмовники NYT.

Нагадаємо, згідно з оцінками НАТО, станом на квітень загальні втрати російських сил за час повномасштабних бойових дій в Україні становили понад 350 тисяч.

За оцінкою британської розвідки, загальна кількість російських втрат вбитими і пораненими з початку повномасштабної війни, ймовірно, досягла 500 тисяч осіб.

Теми: Росіявійна
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