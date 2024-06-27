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NYT: В мае Россия ежедневно теряла более 1000 солдат убитыми и ранеными

Олег Павлюк, Александр ШумилинЧетверг, 27 июня 2024, 20:54
NYT: В мае Россия ежедневно теряла более 1000 солдат убитыми и ранеными
Фото: Getty Images

Потери российской оккупационной армии в Украине в мае существенно выросли, учитывая наступление на севере Харьковской области, достигнув в среднем более 1000 убитыми и ранеными.

Источник: "Европейская правда", The New York Times со ссылкой на данные разведки США и НАТО

Детали: Оценки, которые приводит NYT, свидетельствуют, что ежедневные потери России в Украине в мае составляли в среднем более тысячи военных. В то же время ежемесячно российская армия набирает 25-30 тысяч солдат - то есть примерно столько же, сколько теряет.

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Такая тактика "мясных штурмов", с одной стороны, позволила России воплотить одну из целей Владимира Путина - создать буферную зону вдоль границы, чтобы усложнить украинцам нанесение ударов вглубь страны, говорят источники NYT.

С другой же стороны, новобранцы, которых Россия посылает на фронт для пополнения потерь, плохо подготовлены, что ограничивает способность Москвы формировать более боеспособные подразделения – и также увеличивает потери.

Американские оценки потерь в войне основываются на спутниковых снимках, перехватах, сообщениях в социальных сетях и СМИ, а также на официальных сообщениях России и Украины, уточняет The New York Times.

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Источники издания в западной разведке считают, что России не придется проводить еще одну подобную мобилизацию или призыв в этом году, так как она сможет пополнять потери за счет как россиян, так и осужденных и российских наемников из Африки.

В то же время Украина активно строит укрепления и устанавливает минные поля, чтобы замедлить российское наступление, а значит, находится в более выигрышной позиции, говорят собеседники NYT.

Напомним, согласно оценкам НАТО, по состоянию на апрель общие потери российских сил за время полномасштабных боевых действий в Украине составили более 350 тысяч человек.

По оценке британской разведки, общее количество российских потерь убитыми и ранеными с начала полномасштабной войны, вероятно, достигло 500 тысяч человек.

Темы: Росcиявойна
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