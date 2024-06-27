Двоє жителів Херсонщини постраждали через вибухівку з російського дрона
Четвер, 27 червня 2024, 23:26
Російські окупанти 27 червня скинули вибухівку з безпілотника на Білозерську громаду, внаслідок цього постраждали двоє людей.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Жителі Білозерської громади знов під атакою російських безпілотників. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали двоє цивільних у Новодмитрівці.
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В обох вибухові травми та контузії. Також чоловік, 66 років, отримав поранення ноги. А у 71-річної жінки - поранення передпліччя та живота".
Деталі: За даними ОВА, потерпілих шпиталізували для надання медичної допомоги.