Двоє жителів Херсонщини постраждали через вибухівку з російського дрона

Російські окупанти 27 червня скинули вибухівку з безпілотника на Білозерську громаду, внаслідок цього постраждали двоє людей.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Жителі Білозерської громади знов під атакою російських безпілотників. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали двоє цивільних у Новодмитрівці.

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В обох вибухові травми та контузії. Також чоловік, 66 років, отримав поранення ноги. А у 71-річної жінки - поранення передпліччя та живота".

Деталі: За даними ОВА, потерпілих шпиталізували для надання медичної допомоги.