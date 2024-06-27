Двое жителей Херсонщины пострадали из-за взрывчатки из российского дрона

Российские оккупанты 27 июня сбросили взрывчатку с беспилотника на Белозерскую общину, в результате этого пострадали два человека.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Жители Белозерской общины вновь под атакой российских беспилотников. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадали двое гражданских в Нововодмитровке.

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У обоих взрывные травмы и контузии. Также мужчина, 66 лет, получил ранение ноги. А у 71-летней женщины - ранение предплечья и живота.

Детали: По данным ОВА, пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.