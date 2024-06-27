Двое жителей Херсонщины пострадали из-за взрывчатки из российского дрона
Четверг, 27 июня 2024, 23:26
Российские оккупанты 27 июня сбросили взрывчатку с беспилотника на Белозерскую общину, в результате этого пострадали два человека.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Жители Белозерской общины вновь под атакой российских беспилотников. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадали двое гражданских в Нововодмитровке.
Реклама:
У обоих взрывные травмы и контузии. Также мужчина, 66 лет, получил ранение ноги. А у 71-летней женщины - ранение предплечья и живота.
Детали: По данным ОВА, пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.