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Кількість боєзіткнень на фронті зросла до 119, ситуація в районах боїв складна – Генштаб

Тетяна ОлійникЧетвер, 27 червня 2024, 23:53
Кількість боєзіткнень на фронті зросла до 119, ситуація в районах боїв складна – Генштаб
Ілюстративне фото - 128 огшбр

За добу 27 червня на фронті відбулось 119 бойових зіткнень. Найгарячішими напрямками залишалися протягом дня Торецький, Покровський та Курахівський.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 27 червня

Дослівно: "Ситуація в районах бойових дій складна, втім, під контролем наших захисників.

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Протягом доби противник завдав по території України шість ракетних ударів (сумарно вісім ракет) та 43 авіаційних удари (загалом скинув 56 КАБ), застосував 458 дронів-камікадзе. Здійснив 2863 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку три штурмові дії ворога в районах Вовчанська, Липців та Сотницького Козачка успіху не мали.

Куп’янський напрямок. Відбулося 10 боєзіткнень. Окупанти атакували в районах Степової Новоселівки, північно-східніше Петропавлівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Всі атаки відбито".

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Деталі: На Лиманському напрямку росіяни вісім разів намагалися прорвати оборону.

На Сіверському напрямку Сили оборони успішно відбили шість атак ворога поблизу Спірного, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог уже 6 разів намагався витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій в районі Часового Яру.

Окупанти протягом дня продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом ворог намагався 26 разів штурмувати позиції. За попередньою інформацією ворог втратив 70 осіб, п’ять одиниць автомобільної техніки та артсистему. Пошкоджено два автомобілі та артилерійську систему.

На Покровському напрямку відбулось 27 атак, одна триває. За наявною інформацією ворог втратив на цьому напрямку понад 300 військовослужбовців.

На Курахівському напрямку протягом дня окупанти 18 разів атакували позиції Сил оборони. Два боєзіткнення ще тривають. Ситуація під контролем наших захисників. Попередньо, близько 50 військовослужбовців втратив ворог на Курахівському напрямку за сьогодні. Також знищено чотири танка, дев’ять бойових броньованих машини. Ще п’ять танків пошкоджено.

На Времівському напрямку ворог тиснув в районі Костянтинівки. Дві атаки відбито, одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку успіху не мала спроба агресора атакувати наших захисників в районі Малої Токмачки.

Придніпровський напрямок. Десять атак противника успішно відбито. Втрат позицій не допущено. Ситуація під контролем Сил оборони.

Підрозділи нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдали уражень по п’яти районах зосередження особового складу та ОВТ ворога, зенітно-ракетному комплексу, радіолокаційній станції та трьох складах з боєприпасами противника.

Теми: Генштаб
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