Количество боевых столкновений на фронте возросло до 119, ситуация в районах боев сложная – Генштаб

За сутки 27 июня на фронте произошло 119 боевых столкновений. Самыми горячими направлениями оставались в течение дня Торецкое, Покровское и Кураховское.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 27 июня

Дословно: Ситуация в районах боевых действий сложная, впрочем, под контролем наших защитников.

Реклама:

В течение суток противник нанес по территории Украины шесть ракетных ударов (суммарно восемь ракет) и 43 авиационных удара (в общей сложности сбросил 56 КАБ), применил 458 дронов-камикадзе. Совершил 2863 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении три штурмовых действия врага в районах Волчанска, Липцев и Сотницкого Казачка успеха не имели.

Купянское направление. Произошло 10 боеприкосновений. Оккупанты атаковали в районах Степной Новоселовки, северо-восточнее Петропавловки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Все атаки отражены".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На Лиманском направлении россияне восемь раз пытались прорвать оборону.

На Северском направлении Силы обороны успешно отразили шесть атак врага вблизи Спорного, Раздолевки и Выемки.

На Краматорском направлении враг уже 6 раз пытался вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций в районе Часового Яра.

Оккупанты в течение дня продолжали активно действовать на Торецком направлении. В общей сложности враг пытался 26 раз штурмовать позиции. По предварительной информации, враг потерял 70 человек, пять единиц автомобильной техники и артсистему. Повреждены два автомобиля и артиллерийская система.

На Покровском направлении произошло 27 атак, одна продолжается. По имеющейся информации, враг потерял на этом направлении более 300 военнослужащих.

На Кураховском направлении в течение дня оккупанты 18 раз атаковали позиции Сил обороны. Два боестолкновения еще продолжаются. Ситуация находится под контролем наших защитников. Предварительно около 50 военнослужащих потерял враг на Кураховском направлении за сегодня. Также уничтожены четыре танка, девять боевых бронированных машин. Еще пять танков повреждены.

На Времивском направлении враг давил в районе Константиновки. Две атаки отбиты, одно боеприкосновение продолжается.

На Ореховском направлении не имела успеха попытка агрессора атаковать наших защитников в районе Малой Токмачки.

Приднепровское направление. Десять атак противника успешно отбиты. Потери позиций не допущены. Ситуация под контролем сил обороны.

Подразделения нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесли поражения по пяти районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага, зенитно-ракетному комплексу, радиолокационной станции и трех складах с боеприпасами противника.