У розвідці США заявляють про наближення війни між Ізраїлем та "Хезболлою" – Politico

За даними американської розвідки, масштабне протистояння між Ізраїлем і "Хезболлою" може спалахнути в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не зможуть досягти угоди про припинення вогню в Газі.

Джерело: Politico

Деталі: Видання зазначає, що американські чиновники намагаються переконати обидві сторони в необхідності деескалації. Це завдання було б значно простішим, якщо в Газі встановити режим припинення вогню.

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Але ця угода перебуває на стадії напружених переговорів, і американські чиновники не впевнені, що Ізраїль і ХАМАС погодяться на запропоновану угоду в найближчий час.

За словами двох високопоставлених американських чиновників, поінформованих про дані розвідки, ЦАХАЛ і "Хезболла" розробили плани бойових дій і намагаються закупити додаткову зброю.

Обидві сторони публічно заявляють, що не хочуть війни, але високопосадовці США все частіше вважають, що інтенсивні бойові дії, швидше за все, розпочнуться, незважаючи на зусилля, спрямовані на їх запобігання.

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За словами іншого анонімного високопоставленого американського чиновника, ризик зараз вищий, ніж будь-коли за останні тижні.

Війна між Ізраїлем і "Хезболлою" може розпалити конфлікт, який змусить США допомогти захистити Єрусалим і підштовхне адміністрацію президента США Джо Байдена до більш глибокого втручання в регіон, який вона роками намагалася залишити. Це також загрожує черговою гуманітарною катастрофою, що завдасть удару по гуманітарній спільноті в той час, коли вона і без того перебуває на межі виснаження і намагається впоратися з кризою в секторі Газа.

Американська розвідка пропонує дещо консервативніші оцінки, ніж ті, що надходять з Європи. Деякі європейські країни підрахували, що війна між Ізраїлем і "Хезболлою" може розпочатися за лічені дні. Багато з них порадили своїм громадянам покинути Ліван. Канада також готується евакуювати тисячі людей з країни. Державний департамент у четвер видав рекомендації для громадян США, закликаючи їх "рішуче переглянути" поїздки до Лівану.

Двоє високопосадовців підкреслили, що неясно, коли саме може розпочатися війна, але зазначили, що Ізраїль намагається швидко відновити свої запаси і військовий потенціал.

Прессекретар Ради національної безпеки Адрієнн Уотсон заявила, що адміністрація працює над "дипломатичним вирішенням", яке дозволило б ізраїльським і ліванським громадянам повернутися до своїх домівок.

Пряма мова Уотсон: "Ми також продовжуємо докладати зусиль для досягнення угоди, яка призведе до довготривалого припинення війни в Газі.

Угода про припинення вогню і звільнення заручників в Газі прискорить можливість прогресу, включаючи тривалу безпеку і спокій уздовж північного кордону Ізраїлю з Ліваном. Ця угода зараз укладається з ХАМАС. Рішення в руках ХАМАСу".

Деталі: Адміністрація Байдена вже кілька тижнів намагається переконати обидві сторони не вступати у війну.

Крім того, зазначає видання, американські чиновники повідомили, що розвіддані вказують на те, що каталізатор війни – наприклад, велика атака будь-якої зі сторін – швидше за все, може статися без попередження.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, який відвідав Вашингтон цього тижня, заявив журналістам у середу, що Ізраїль "не хоче війни". Він додав: "Мета полягає в тому, аби безпечно повернути наших громадян додому. Ми вважаємо за краще робити це за допомогою домовленостей, але готуємося до всіх можливих сценаріїв".

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