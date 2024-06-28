В разведке США заявляют о приближении войны между Израилем и "Хезболлой" – Politico

По данным американской разведки, масштабное противостояние между Израилем и "Хезболлой" может вспыхнуть в ближайшие несколько недель, если Иерусалим и ХАМАС не смогут достичь соглашения о прекращении огня в Газе.

Источник: Politico

Детали: Издание отмечает, что американские чиновники пытаются убедить обе стороны в необходимости деэскалации. Эта задача была бы значительно проще, если в Газе установить режим прекращения огня.

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Но это соглашение находится на стадии напряженных переговоров, и американские чиновники не уверены, что Израиль и ХАМАС согласятся на предложенное соглашение в ближайшее время.

По словам двух высокопоставленных американских чиновников, информированных о данных разведки, ЦАХАЛ и "Хезболла" разработали планы боевых действий и пытаются закупить дополнительное оружие.

Обе стороны публично заявляют, что не хотят войны, но высокопоставленные чиновники США все чаще считают, что интенсивные боевые действия, скорее всего, начнутся, несмотря на усилия, направленные на их предотвращение.

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По словам другого анонимного высокопоставленного американского чиновника, риск сейчас выше, чем когда-либо за последние недели.

Война между Израилем и "Хезболлой" может разжечь конфликт, который заставит США помочь защитить Иерусалим и подтолкнет администрацию президента США Джо Байдена к более глубокому вмешательству в регион, который она годами пыталась оставить. Это также грозит очередной гуманитарной катастрофой, что нанесет удар по гуманитарному сообществу в то время, когда оно и без того находится на грани истощения и пытается справиться с кризисом в секторе Газа.

Американская разведка предлагает несколько более консервативные оценки, чем те, что поступают из Европы. Некоторые европейские страны подсчитали, что война между Израилем и "Хезболлой" может начаться за считанные дни. Многие из них посоветовали своим гражданам покинуть Ливан. Канада также готовится эвакуировать тысячи людей из страны. Государственный департамент в четверг издал рекомендации для граждан США, призывая их "решительно пересмотреть" поездки в Ливан.

Двое высокопоставленных чиновников подчеркнули, что неясно, когда именно может начаться война, но отметили, что Израиль пытается быстро восстановить свои запасы и военный потенциал.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Адриенн Вотсон заявила, что администрация работает над "дипломатическим решением", которое позволило бы израильским и ливанским гражданам вернуться в свои дома.

Прямая речь Вотсон: "Мы также продолжаем прилагать усилия для достижения соглашения, которое приведет к долговременному прекращению войны в Газе.

Соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в Газе ускорит возможность прогресса, включая длительную безопасность и спокойствие вдоль северной границы Израиля с Ливаном. Это соглашение сейчас заключается с ХАМАС. Решение в руках ХАМАСа".

Детали: Администрация Байдена уже несколько недель пытается убедить обе стороны не вступать в войну.

Кроме того, отмечает издание, американские чиновники сообщили, что разведданные указывают на то, что катализатор войны - например, крупная атака любой из сторон - скорее всего, может произойти без предупреждения.

Министр обороны Израиля Йоав Галант, посетивший Вашингтон на этой неделе, заявил журналистам в среду, что Израиль "не хочет войны". Он добавил: "Цель состоит в том, чтобы безопасно вернуть наших граждан домой. Мы предпочитаем делать это с помощью договоренностей, но готовимся ко всем возможным сценариям".

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