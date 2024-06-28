Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В разведке США заявляют о приближении войны между Израилем и "Хезболлой" – Politico

Ольга ГлущенкоПятница, 28 июня 2024, 03:14
В разведке США заявляют о приближении войны между Израилем и Хезболлой – Politico
Военные учения "Хезболлы", иллюстративное фото Getty Images

По данным американской разведки, масштабное противостояние между Израилем и "Хезболлой" может вспыхнуть в ближайшие несколько недель, если Иерусалим и ХАМАС не смогут достичь соглашения о прекращении огня в Газе.

Источник: Politico

Детали: Издание отмечает, что американские чиновники пытаются убедить обе стороны в необходимости деэскалации. Эта задача была бы значительно проще, если в Газе установить режим прекращения огня.

Реклама:

Но это соглашение находится на стадии напряженных переговоров, и американские чиновники не уверены, что Израиль и ХАМАС согласятся на предложенное соглашение в ближайшее время.

По словам двух высокопоставленных американских чиновников, информированных о данных разведки, ЦАХАЛ и "Хезболла" разработали планы боевых действий и пытаются закупить дополнительное оружие.

Обе стороны публично заявляют, что не хотят войны, но высокопоставленные чиновники США все чаще считают, что интенсивные боевые действия, скорее всего, начнутся, несмотря на усилия, направленные на их предотвращение.

ВИДЕО ДНЯ

По словам другого анонимного высокопоставленного американского чиновника, риск сейчас выше, чем когда-либо за последние недели.

Война между Израилем и "Хезболлой" может разжечь конфликт, который заставит США помочь защитить Иерусалим и подтолкнет администрацию президента США Джо Байдена к более глубокому вмешательству в регион, который она годами пыталась оставить. Это также грозит очередной гуманитарной катастрофой, что нанесет удар по гуманитарному сообществу в то время, когда оно и без того находится на грани истощения и пытается справиться с кризисом в секторе Газа.

Американская разведка предлагает несколько более консервативные оценки, чем те, что поступают из Европы. Некоторые европейские страны подсчитали, что война между Израилем и "Хезболлой" может начаться за считанные дни. Многие из них посоветовали своим гражданам покинуть Ливан. Канада также готовится эвакуировать тысячи людей из страны. Государственный департамент в четверг издал рекомендации для граждан США, призывая их "решительно пересмотреть" поездки в Ливан.

Двое высокопоставленных чиновников подчеркнули, что неясно, когда именно может начаться война, но отметили, что Израиль пытается быстро восстановить свои запасы и военный потенциал.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Адриенн Вотсон заявила, что администрация работает над "дипломатическим решением", которое позволило бы израильским и ливанским гражданам вернуться в свои дома.

Прямая речь Вотсон: "Мы также продолжаем прилагать усилия для достижения соглашения, которое приведет к долговременному прекращению войны в Газе.

Соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в Газе ускорит возможность прогресса, включая длительную безопасность и спокойствие вдоль северной границы Израиля с Ливаном. Это соглашение сейчас заключается с ХАМАС. Решение в руках ХАМАСа".

Детали: Администрация Байдена уже несколько недель пытается убедить обе стороны не вступать в войну.

Кроме того, отмечает издание, американские чиновники сообщили, что разведданные указывают на то, что катализатор войны - например, крупная атака любой из сторон - скорее всего, может произойти без предупреждения.

Министр обороны Израиля Йоав Галант, посетивший Вашингтон на этой неделе, заявил журналистам в среду, что Израиль "не хочет войны". Он добавил: "Цель состоит в том, чтобы безопасно вернуть наших граждан домой. Мы предпочитаем делать это с помощью договоренностей, но готовимся ко всем возможным сценариям".

Предыстория:

  • Как известно, в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных боевых действий против ХАМАС в секторе Газа подходит к концу.
  • В то же время он добавил, что как только интенсивные бои в Газе закончатся, Израиль сможет развернуть больше сил вдоль северной границы с Ливаном, где обострились бои с Хезболлой.
  • В США пытаются способствовать дипломатическому решению конфликта. Ожидается, что этот вопрос поднимется на этой неделе, когда министр обороны Израиля Йоав Галант посетит Вашингтон для встреч с министром обороны США Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и другими высокопоставленными чиновниками.
  • Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Израиль собирается поднять вопрос об особо напряженной и опасной ситуации на границе между Израилем и Ливаном.

Темы: Израильвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву

В Киеве открыли выставку спасенного от оккупантов "скифского золота"

В Украине существует риск скачка цен - Минэкономики

Зеленский отрицает большое влияние Ермака: Он делает то, что говорю ему я

Зеленский объяснил, почему сложно на фронте: 14 бригад резерва стоят без оружия

видеоУникальная спецоперация: защитники спасли из оккупации морпеха, который больше года был в плену

Все новости...
Израиль
FT: США и Израиль договариваются с Украиной о предоставлении ей до 8 систем Patriot
Возможно ли победить "террористический интернационал"?
Наступление Израиля на Ливан может спровоцировать Иран на ответ - топ-военный США
Последние новости
19:41
Евро-2024Не показали весь свой потенциал: Ребров подвел итоги выступления сборной Украины на Евро
19:29
В Австралии полиция обнаружила останки 12-летней девочки, которую во время купания в водоеме похитил крокодил
19:28
Оккупанты ударили дроном по двум гражданским в Херсоне
19:07
Доля воздушных тревог во время работы торговых центров снизилась до 11%
19:03
В Ворохте на Прикарпатье местные напали на блокпост ТЦК, потому что тот "отпугивал туристов"
18:36
Nvidia заработает 12 миллиардов долларов на чипах ИИ в Китае в 2024 году, несмотря на контроль США
18:30
В Киевской области женщина сбросила собаку с моста: волонтеры спасли животное и назвали Горошинкой
18:25
СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву
18:11
Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине: мир через посредников и Раду его не устраивает
18:08
Российский дрон атаковал мирного жителя на Херсонщине
Все новости...
Реклама:
Реклама: