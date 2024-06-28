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На громаду Сумщини ворог за добу скинув 20 мін

Ольга Глущенко П'ятниця, 28 червня 2024, 04:48
На громаду Сумщини ворог за добу скинув 20 мін
руйнування на Сумщині внаслідок ворожих обстрілів, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 32 обстріли Сумської області, на одну з громад скинули 20 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 102 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади".

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Деталі: По Миропільській громаді ворог бив з артилерії, 5 вибухів.

На Великописарівську громаду росіяни скинули 20 мін. Також був артобстріл, 7 вибухів.

По Краснопільській громаді здійснили обстріли з використанням FPV-дронів і артобстріли, 30 вибухів.

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В Юнаківській громаді зафіксували здійснили обстріл з використанням FPV-дрона і мінометний обстріл, 9 вибухів.

По Есманьській громаді ворог вдарив з мінометів та артилерії, 10 вибухів.

По Середино-Будській громаді здійснені обстріли з використанням FPV-дронів, мінометів, артобстріли, теж 10 вибухів.

У Зноб-Новгородській громаді зафіксували мінометний обстріл, 2 вибухи.

По Хотінській громаді був пуск 4 ракет, 4 вибухи.

На Білопільську громаду ворог здійснив скидання ВОГ з БпЛА, 1 вибух.

По Миколаївській громаді росіяни били за артилерії, 3 вибухи.

Також зафіксували атаку дроном-камікадзе на території Охтирського району, 1 вибух.

Теми: Сумська областьобстрілвибухвійна
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