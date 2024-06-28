На громаду Сумщины враг за сутки сбросил 20 мин

разрушения на Сумщине в результате вражеских обстрелов, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 32 обстрела Сумской области, на одну из общин сбросили 20 мин.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 102 взрыва. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады".

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Детали: По Миропольской громаде враг бил из артиллерии, 5 взрывов.

На Великописаревскую общину россияне сбросили 20 мин. Также был артобстрел, 7 взрывов.

По Краснопольской громаде осуществили обстрелы с использованием FPV-дронов и артобстрелы, 30 взрывов.

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В Юнаковской громаде зафиксировали совершили обстрел с использованием FPV-дрона и минометный обстрел, 9 взрывов.

По Есманьской громаде враг ударил из минометов и артиллерии, 10 взрывов.

По Середино-Будской громаде осуществлены обстрелы с использованием FPV-дронов, минометов, артобстрелы, тоже 10 взрывов.

В Зноб-Новгородской громаде зафиксировали минометный обстрел, 2 взрыва.

По Хотинской общине был пуск 4 ракет, 4 взрыва.

На Белопольскую громаду враг совершил сброс ВОГ с БпЛА, 1 взрыв.

По Николаевской общине россияне били из артиллерии, 3 взрыва.

Также зафиксировали атаку дроном-камикадзе на территории Ахтырского района, 1 взрыв.