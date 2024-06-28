Трамп отверг предложение Путина о прекращении войны против Украины
Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время дебатов с нынешним главой Белого дома Джо Байденом заявил, что "предложения", выдвинутые кремлевским правителем Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения развязанной РФ войны против Украины, являются "неприемлемыми".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN
Детали: Трамп сначала уклонился от ответа на вопрос журналистки об условиях Путина, однако она впоследствии снова спросила: "Приемлемы ли для вас условия Путина?"
Прямая речь Трампа: "Нет, они (предложения Путина - ред.) не приемлемы".
Больше деталей: Трамп снова повторил, что закончит войну в Украине, если будет переизбран, как он регулярно делает во время предвыборной кампании, однако не предоставил никакой конкретики относительно того, как он собирается это сделать.
Предыстория:
- 14 июня Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.
- Также стоит отметить, что советники Трампа представили ему свой план окончания войны в Украине. Он предусматривает, что Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от мирных переговоров, а Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.