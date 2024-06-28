Трамп отверг предложение Путина о прекращении войны против Украины

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время дебатов с нынешним главой Белого дома Джо Байденом заявил, что "предложения", выдвинутые кремлевским правителем Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения развязанной РФ войны против Украины, являются "неприемлемыми".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: Трамп сначала уклонился от ответа на вопрос журналистки об условиях Путина, однако она впоследствии снова спросила: "Приемлемы ли для вас условия Путина?"

Реклама:

Прямая речь Трампа: "Нет, они (предложения Путина - ред.) не приемлемы".

Больше деталей: Трамп снова повторил, что закончит войну в Украине, если будет переизбран, как он регулярно делает во время предвыборной кампании, однако не предоставил никакой конкретики относительно того, как он собирается это сделать.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ