Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

В ЄС закликали активніше надавати військову допомогу Україні – підсумки саміту

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 28 червня 2024, 07:34
В ЄС закликали активніше надавати військову допомогу Україні – підсумки саміту
Фото: Getty Images

У підсумках саміту ЄС лідери країн-членів Євросоюзу закликали активізувати постачання військової допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У висновках йдеться, що в ЄС підтверджують свою відданість наданню постійної політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки Україні стільки часу, скільки буде потрібно, та настільки інтенсивно, наскільки це необхідно.

Реклама:

Лідери ЄС засудили нещодавню ескалацію бойових дій з боку Росії, зокрема подальше посилення атак на цивільне населення та об'єкти цивільної і критично важливої інфраструктури, особливо в енергетичному секторі.

Дослівно: "Оскільки Україна здійснює своє невід'ємне право на самооборону, Європейська Рада закликає активізувати військову підтримку України. Зокрема, системи протиповітряної оборони, боєприпаси та ракети є терміново необхідними для захисту населення та критично важливої енергетичної інфраструктури України".

Також Європейська рада закликає завершити роботу над заходами допомоги в рамках Європейського фонду миру, які ще більше стимулюють надання військової підтримки Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Також дивіться відео"Русофобія" в Брюсселі: Хто очолить ЄС на 5 років

Теми: ЄСУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

ФОТОУ Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

В Україні існує ризик стрибку цін - Мінекономіки

Зеленський заперечує великий вплив Єрмака: Він робить те, що говорю йому я

Зеленський пояснив, чому складно на фронті: 14 бригад резерву стоять без зброї

відеоУнікальна спецоперація: захисники врятували з окупації морпіха, який більше року був у полоні

Усі новини...
ЄС
ЗМІ дізналися деталі листа Німеччини, Польщі і Чехії до ЄС щодо коштів на прийом українців
ОП опублікував текст безпекової угоди України і ЄС
Україна підписала безпекові угоди ще з двома країнами ЄС
Останні новини
19:28
Окупанти вдарили дроном по двох цивільних у Херсоні
19:07
Частка повітряних тривог під час роботи торговельних центрів знизилася до 11%
19:03
У Ворохті на Прикарпатті місцеві напали на блокпост ТЦК, бо той відлякував туристів
18:36
Nvidia заробить 12 мільярдів доларів на чипах ШІ в Китаї у 2024 році, попри контроль США
18:30
На Київщині жінка скинула собаку з мосту: волонтери врятували тварину й назвали Горошинкою
18:25
ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву
18:11
Путін заявив, що не припинить вогонь в Україні: мир через посередників і Раду його не влаштовує
18:08
Російський дрон атакував мирного жителя на Херсонщині
18:02
Чи жили давні люди у тибетській печері на висоті понад 3000 км? Вчені розгадали таємницю
17:50
"Ліси України" за пів року заробили 11 мільярдів і суттєво підвищили зарплати
Усі новини...
Реклама:
Реклама: