В ЄС закликали активніше надавати військову допомогу Україні – підсумки саміту

У підсумках саміту ЄС лідери країн-членів Євросоюзу закликали активізувати постачання військової допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У висновках йдеться, що в ЄС підтверджують свою відданість наданню постійної політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки Україні стільки часу, скільки буде потрібно, та настільки інтенсивно, наскільки це необхідно.

Реклама:

Лідери ЄС засудили нещодавню ескалацію бойових дій з боку Росії, зокрема подальше посилення атак на цивільне населення та об'єкти цивільної і критично важливої інфраструктури, особливо в енергетичному секторі.

Дослівно: "Оскільки Україна здійснює своє невід'ємне право на самооборону, Європейська Рада закликає активізувати військову підтримку України. Зокрема, системи протиповітряної оборони, боєприпаси та ракети є терміново необхідними для захисту населення та критично важливої енергетичної інфраструктури України".

Також Європейська рада закликає завершити роботу над заходами допомоги в рамках Європейського фонду миру, які ще більше стимулюють надання військової підтримки Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Нагадаємо, під час саміту глави держав та урядів Європейського союзу дійшли згоди щодо розподілу посаду блоці на наступний політичний термін.

Про процес вибору топпосадовців читайте у статті Євросоюз шукає нових лідерів. Як обиратимуть керівництво ЄС та що це означає для України

Також дивіться відео: "Русофобія" в Брюсселі: Хто очолить ЄС на 5 років