Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В ЕС призвали активнее оказывать военную помощь Украине - итоги саммита

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПятница, 28 июня 2024, 07:34
В ЕС призвали активнее оказывать военную помощь Украине - итоги саммита
Фото: Getty Images

В итогах саммита ЕС лидеры стран-членов Евросоюза призвали активизировать поставки военной помощи Украине.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В выводах говорится, что в ЕС подтверждают свою приверженность предоставлению постоянной политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине столько времени, сколько потребуется, и настолько интенсивно, насколько это необходимо.

Реклама:

Лидеры ЕС осудили недавнюю эскалацию боевых действий со стороны России, в частности дальнейшее усиление атак на гражданское население и объекты гражданской и критически важной инфраструктуры, особенно в энергетическом секторе.

Дословно: "Поскольку Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону, Европейский Совет призывает активизировать военную поддержку Украины. В частности, системы противовоздушной обороны, боеприпасы и ракеты срочно необходимы для защиты населения и критически важной энергетической инфраструктуры Украины".

Также Европейский совет призывает завершить работу над мерами помощи в рамках Европейского фонда мира, которые еще больше стимулируют предоставление военной поддержки Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Также смотрите видео"Русофобия" в Брюсселе: Кто возглавит ЕС на 5 лет

Темы: ЕСУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву

В Киеве открыли выставку спасенного от оккупантов "скифского золота"

В Украине существует риск скачка цен - Минэкономики

Зеленский отрицает большое влияние Ермака: Он делает то, что говорю ему я

Зеленский объяснил, почему сложно на фронте: 14 бригад резерва стоят без оружия

видеоУникальная спецоперация: защитники спасли из оккупации морпеха, который больше года был в плену

Все новости...
ЕС
СМИ узнали детали письма Германии, Польши и Чехии к ЕС с просьбой средств на прием украинцев
ОП опубликовал текст соглашения по безопасности Украины и ЕС
Украина подписала соглашения по безопасности еще с двумя странами ЕС
Последние новости
19:41
Евро-2024Не показали весь свой потенциал: Ребров подвел итоги выступления сборной Украины на Евро
19:29
В Австралии полиция обнаружила останки 12-летней девочки, которую во время купания в водоеме похитил крокодил
19:28
Оккупанты ударили дроном по двум гражданским в Херсоне
19:07
Доля воздушных тревог во время работы торговых центров снизилась до 11%
19:03
В Ворохте на Прикарпатье местные напали на блокпост ТЦК, потому что тот "отпугивал туристов"
18:36
Nvidia заработает 12 миллиардов долларов на чипах ИИ в Китае в 2024 году, несмотря на контроль США
18:30
В Киевской области женщина сбросила собаку с моста: волонтеры спасли животное и назвали Горошинкой
18:25
СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву
18:11
Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине: мир через посредников и Раду его не устраивает
18:08
Российский дрон атаковал мирного жителя на Херсонщине
Все новости...
Реклама:
Реклама: