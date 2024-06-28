В ЕС призвали активнее оказывать военную помощь Украине - итоги саммита

В итогах саммита ЕС лидеры стран-членов Евросоюза призвали активизировать поставки военной помощи Украине.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В выводах говорится, что в ЕС подтверждают свою приверженность предоставлению постоянной политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине столько времени, сколько потребуется, и настолько интенсивно, насколько это необходимо.

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Лидеры ЕС осудили недавнюю эскалацию боевых действий со стороны России, в частности дальнейшее усиление атак на гражданское население и объекты гражданской и критически важной инфраструктуры, особенно в энергетическом секторе.

Дословно: "Поскольку Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону, Европейский Совет призывает активизировать военную поддержку Украины. В частности, системы противовоздушной обороны, боеприпасы и ракеты срочно необходимы для защиты населения и критически важной энергетической инфраструктуры Украины".

Также Европейский совет призывает завершить работу над мерами помощи в рамках Европейского фонда мира, которые еще больше стимулируют предоставление военной поддержки Украине.

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