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Захисники відмінусували ще 1170 окупантів та збили літак – Генштаб

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 28 червня 2024, 07:56
Захисники відмінусували ще 1170 окупантів та збили літак – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби Сили оборони знешкодили 1 170 окупантів, а також збили літак російських загарбників.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 540 490 (+1 170) осіб,
  • танків ‒ 8066 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15480 (+21) од,
  • артилерійських систем –  14423 (+60) од,
  • РСЗВ – 1109 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 871 (+3) од,
  • літаків – 360 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11509 (+50),
  • крилатих ракет ‒ 2329 (+5),
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19514 (+46) од,
  • спеціальної технік ‒ 2431 (+11).

Теми: Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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