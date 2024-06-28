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Защитники отминусовали еще 1170 оккупантов и сбили самолет – Генштаб

Станислав ПогориловПятница, 28 июня 2024, 07:56
Защитники отминусовали еще 1170 оккупантов и сбили самолет – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны обезвредили 1 170 оккупантов, а также сбили самолет российских захватчиков.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 540 490 (+1 170) человек,
  • танков - 8066 (+24) ед,
  • боевых бронированных машин - 15480 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 14423 (+60) ед,
  • РСЗО - 1109 (+1) ед,
  • средств ПВО - 871 (+3) ед,
  • самолетов - 360 (+1) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11509 (+50),
  • крылатых ракет - 2329 (+5),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19514 (+46) ед,
  • специальной техники - 2431 (+11).

Темы: Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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