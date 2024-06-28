Защитники отминусовали еще 1170 оккупантов и сбили самолет – Генштаб
Пятница, 28 июня 2024, 07:56
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны обезвредили 1 170 оккупантов, а также сбили самолет российских захватчиков.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 540 490 (+1 170) человек,
- танков - 8066 (+24) ед,
- боевых бронированных машин - 15480 (+21) ед,
- артиллерийских систем - 14423 (+60) ед,
- РСЗО - 1109 (+1) ед,
- средств ПВО - 871 (+3) ед,
- самолетов - 360 (+1) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11509 (+50),
- крылатых ракет - 2329 (+5),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19514 (+46) ед,
- специальной техники - 2431 (+11).