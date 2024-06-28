27 червня ворог бив по Миколаївщині балістикою, ППО знищила три ворожі дрони

Протягом доби 27 червня протиповітряна оборона півдня України знищила три безпілотники: 2 ударні типу "Ланцет" на Херсонщині та 1 розвідувальний ZALA на Миколаївщині.

Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"

Деталі: Повідомляється також, що російські окупаційні війська минулої доби двічі атакували Миколаївщину балістичними ракетами, ймовірно "Іскандер-М", здійснивши пуски з території тимчасово окупованого Криму.

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Дослівно: "Ворог продовжує застосовувати тактичну авіацію досить активно. Вночі 28 червня 2024 року окупанти знову завдали по Херсонщині авіаударів із використанням КАБів".