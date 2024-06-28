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27 июня враг бил по Николаевщине баллистикой, ПВО уничтожила три вражеских дрона

Валентина РоманенкоПятница, 28 июня 2024, 08:23
27 июня враг бил по Николаевщине баллистикой, ПВО уничтожила три вражеских дрона
иллюстративное фото Воздушных сил

В течение суток 27 июня противовоздушная оборона юга Украины уничтожила три беспилотника: 2 ударных типа "Ланцет" на Херсонщине и 1 разведывательный ZALA на Николаевщине.

Источник: служба связей с общественностью воздушного командования "Південь"

Детали: Сообщается также, что российские оккупационные войска за прошедшие сутки дважды атаковали Николаевскую область баллистическими ракетами, вероятно "Искандер-М", осуществив пуски с территории временно оккупированного Крыма.

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Дословно: "Враг продолжает применять тактическую авиацию достаточно активно. Ночью 28 июня 2024 года оккупанты снова нанесли по Херсонщине авиаудары с использованием КАБов".

Темы: войнаВоздушные силы ВСУПВО
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