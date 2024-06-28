Росіяни вранці атакували дронами Нікопольщину, зайнявся будинок, є руйнування – ОВА

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вранці 28 червня російські війська атакували дронами-камікадзе Нікопольщину.

Джерело: Лисак у Telegram

Дослівно: "Із самого ранку російська армія знову вдарила по Нікопольщині. Поцілила по райцентру дронами-камікадзе".

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Деталі: За його словами, зайнявся приватний будинок, ще один було пошкоджено. Також Понівечена господарська споруда.

Голова ОВА додав, що загиблих і постраждалих немає.