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Россияне утром атаковали дронами Никопольщину, загорелся дом, есть разрушения - ОВА

Станислав ПогориловПятница, 28 июня 2024, 08:24
Россияне утром атаковали дронами Никопольщину, загорелся дом, есть разрушения - ОВА
фото: Лысак в Telegram

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что утром 28 июня российские войска атаковали дронами-камикадзе Никопольщину.

Источник: Лысак в Telegram

Дословно: "С самого утра российская армия снова ударила по Никопольщине. Поцелила по райцентру дронами-камикадзе".

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Детали: По его словам, загорелся частный дом, еще один был поврежден. Также изуродована хозяйственная постройка.

Председатель ОВА добавил, что погибших и пострадавших нет.

Темы: Днепропетровская областьНикопольвойнабеспилотники
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