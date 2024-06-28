Россияне утром атаковали дронами Никопольщину, загорелся дом, есть разрушения - ОВА
Пятница, 28 июня 2024, 08:24
Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что утром 28 июня российские войска атаковали дронами-камикадзе Никопольщину.
Источник: Лысак в Telegram
Дословно: "С самого утра российская армия снова ударила по Никопольщине. Поцелила по райцентру дронами-камикадзе".
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Детали: По его словам, загорелся частный дом, еще один был поврежден. Также изуродована хозяйственная постройка.
Председатель ОВА добавил, что погибших и пострадавших нет.