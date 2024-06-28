У Києві знову людина впала під потяг метро

У Києві зранку 28 червня людина впала під потяг на станції метро "Золоті ворота".

Джерело: hromadske з посиланням на дані кореспондентки, столичний метрополітен у соцмережі X

Деталі: Зазначено, що рух на "зеленій" гілці тимчасово зупинено.

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Дослівно метро: ""Зелена" лінія метро: ст. "Золоті ворота", "Палац спорту" та пересадочний вузол "Золоті ворота" – "Театральна" зачинені на вхід. На ст. "Золоті ворота" пасажир потрапив під потяг.

Рух поїздів на лінії від ст. "Червоний хутір" до "Кловської" та від "Сирця" до "Лук'янівської".

Оновлено: Об 11.50 метрополітенівці повідомили, що рух поїздів "зеленою" лінією метро відновлено. Вказано, що обставини інциденту падіння пасажирки під потяг зʼясовують правоохоронні органи.

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Що передувало: У четвер 27 червня на станції "Університет" пасажир потрапив під потяг. Чотири станції київського метро на червоній лінії були зачинені на вхід для пасажирів.

Рятувальники успішно деблокували чоловіка, який впав на колії.