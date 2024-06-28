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В Киеве снова человек упал под поезд метро

Валентина РоманенкоПятница, 28 июня 2024, 10:57
В Киеве снова человек упал под поезд метро
станция метро "Золотые ворота". иллюстративное фото из Википедии

В Киеве утром 28 июня человек упал под поезд на станции метро "Золотые ворота".

Источник: hromadske со ссылкой на данные корреспондентки, столичный метрополитен в соцсети X

Детали: Указано, что движение на "зеленой" ветке временно остановлено.

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Дословно метро: ""Зеленая" линия метро: ст. "Золотые ворота", "Дворец спорта" и пересадочный узел "Золотые ворота" - "Театральная" закрыты на вход. На ст. "Золотые ворота" пассажир попал под поезд.

Движение поездов на линии от ст. "Красный хутор" до "Кловской" и от "Сырца" до "Лукьяновской".

Обновлено: В 11.50 метрополитеновцы сообщили, что движение поездов по "зеленой" линии метро возобновлено. Указано, что обстоятельства инцидента падения пассажирки под поезд выясняют правоохранительные органы.

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Что предшествовало: В четверг 27 июня на станции "Университет" пассажир попал под поезд. Четыре станции киевского метро на красной линии были закрыты на вход для пассажиров. 

Спасатели успешно деблокировали мужчину, который упал на пути.

Темы: метрочрезвычайное происшествие
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