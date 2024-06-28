Фінляндія відправить новий пакет військової допомоги для України
Фінляндія оголосила про передачу Україні вже 24-го пакета військової допомоги – рішення ухвалив президент Александер Стубб на пропозицію уряду.
Джерело: "Європейська правда", пресслужба Міністерства оборони Фінляндії
Деталі: За оцінками, заміна засобів, що увійшли до цієї партії, обійдеться Фінляндії приблизно в 159 мільйонів євро.
Загальна вартість оборонного обладнання, поставленого Фінляндією Україні, наразі становить 2,2 мільярди євро.
"Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти невиправданої агресії Росії. Йдеться не лише про Україну, але й про право всіх вільних народів на гідне існування. Ми, фіни, з власної історії знаємо, наскільки важливим є це питання", – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.
З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечного надання допомоги, точний зміст, способи та терміни надання пакета не розголошуються.
Нагадаємо:
- Раніше міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що частина українських військових проходила навчання на фінській території, що стало першим офіційним підтвердженням цього факту.
- Також повідомляли, що Фінляндія не обмежувала Україну в ударах по Росії зброєю, яку північноєвропейська держава передала українським військам.