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Финляндия отправит новый пакет военной помощи для Украины

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоПятница, 28 июня 2024, 11:23
Финляндия отправит новый пакет военной помощи для Украины
ФЛАГИ ФИНЛЯНДИИ И УКРАИНЫ, ФОТО: GETTY IMAGES

Финляндия объявила о передаче Украине уже 24-го пакета военной помощи - решение принял президент Александер Стубб по предложению правительства.

Источник: "Европейская правда", пресс-служба Министерства обороны Финляндии

Детали: По оценкам, замена средств, вошедших в эту партию, обойдется Финляндии примерно в 159 миллионов евро.

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Общая стоимость оборонного оборудования, поставленного Финляндией Украине, сейчас составляет 2,2 миллиарда евро.

"Финляндия предана поддержке Украины в ее борьбе против неоправданной агрессии России. Речь идет не только об Украине, но и о праве всех свободных народов на достойное существование. Мы, финны, из собственной истории знаем, насколько важным является этот вопрос", - заявил министр обороны Антти Хяккянен.

По оперативным соображениям и с целью обеспечения безопасного оказания помощи, точное содержание, способы и сроки предоставления пакета не разглашаются.

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Напомнпим: 

  • Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что часть украинских военных проходила обучение на финской территории, что стало первым официальным подтверждением этого факта.
  • Также сообщали, что Финляндия не ограничивала Украину в ударах по России оружием, которое североевропейское государство передало украинским войскам.

Темы: Финляндияпомощь Украиневойна
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