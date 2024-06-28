Финляндия отправит новый пакет военной помощи для Украины
Финляндия объявила о передаче Украине уже 24-го пакета военной помощи - решение принял президент Александер Стубб по предложению правительства.
Источник: "Европейская правда", пресс-служба Министерства обороны Финляндии
Детали: По оценкам, замена средств, вошедших в эту партию, обойдется Финляндии примерно в 159 миллионов евро.
Общая стоимость оборонного оборудования, поставленного Финляндией Украине, сейчас составляет 2,2 миллиарда евро.
"Финляндия предана поддержке Украины в ее борьбе против неоправданной агрессии России. Речь идет не только об Украине, но и о праве всех свободных народов на достойное существование. Мы, финны, из собственной истории знаем, насколько важным является этот вопрос", - заявил министр обороны Антти Хяккянен.
По оперативным соображениям и с целью обеспечения безопасного оказания помощи, точное содержание, способы и сроки предоставления пакета не разглашаются.
Напомнпим:
- Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что часть украинских военных проходила обучение на финской территории, что стало первым официальным подтверждением этого факта.
- Также сообщали, что Финляндия не ограничивала Украину в ударах по России оружием, которое североевропейское государство передало украинским войскам.