У Києві з-під вагону метро дістали тіло загиблої жінки
У столиці рятувальники дістали з-під вагону потягу метрополітену тіло загиблої жінки.
Джерело: ДСНС у соцмережах, поліція Києва в коментарі УП
Деталі: Зранку п'ятниці на колію під потяг метрополітену потрапила людина.
На станції метро "Золоті Ворота" жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували її тіло з-під вагона.
Як уточнили "Українській правді" в столичній поліції, за показами очевидців, жінці 1967 р.н стало зле і вона впала на колію. Лікарі, які прибули на місце надзвичайної пригоди, констатували смерть.
Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.
Що передувало: У Києві зранку 28 червня людина впала під потяг на станції метро "Золоті ворота". Рух "зеленою" гілкою був обмежений. Про відновлення курсування потягів метрополітен повідомив об 11.50.