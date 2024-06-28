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У Києві з-під вагону метро дістали тіло загиблої жінки

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 червня 2024, 12:12
У Києві з-під вагону метро дістали тіло загиблої жінки
фото ДСНС

У столиці рятувальники дістали з-під вагону потягу метрополітену тіло загиблої жінки.

Джерело: ДСНС у соцмережах, поліція Києва в коментарі УП

Деталі: Зранку п'ятниці на колію під потяг метрополітену потрапила людина.

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На станції метро "Золоті Ворота" жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували її тіло з-під вагона.

Як уточнили "Українській правді" в столичній поліції, за показами очевидців, жінці 1967 р.н стало зле і вона впала на колію. Лікарі, які прибули на місце надзвичайної пригоди, констатували смерть.

 
фото дснс

Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У Києві зранку 28 червня людина впала під потяг на станції метро "Золоті ворота". Рух "зеленою" гілкою був обмежений. Про відновлення курсування потягів метрополітен повідомив об 11.50.

Теми: надзвичайна подіяметроКиїв
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