У Києві з-під вагону метро дістали тіло загиблої жінки

У столиці рятувальники дістали з-під вагону потягу метрополітену тіло загиблої жінки.

Джерело: ДСНС у соцмережах, поліція Києва в коментарі УП

Деталі: Зранку п'ятниці на колію під потяг метрополітену потрапила людина.

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На станції метро "Золоті Ворота" жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували її тіло з-під вагона.

Як уточнили "Українській правді" в столичній поліції, за показами очевидців, жінці 1967 р.н стало зле і вона впала на колію. Лікарі, які прибули на місце надзвичайної пригоди, констатували смерть.

фото дснс

Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У Києві зранку 28 червня людина впала під потяг на станції метро "Золоті ворота". Рух "зеленою" гілкою був обмежений. Про відновлення курсування потягів метрополітен повідомив об 11.50.