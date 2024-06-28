В Киеве из-под вагона метро достали тело погибшей женщины

В столице спасатели достали из-под вагона поезда метрополитена тело погибшей женщины.

Источник: ГСЧС в соцсетях, полиция Киева в комментарии УП

Детали: Утром пятницы на рельсы под поезд метрополитена попал человек.

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На станции метро "Золотые Ворота" женщину зажало под первым вагоном поезда. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали ее тело из-под вагона.

Как уточнили "Украинской правде" в столичной полиции, по показаниям очевидцев, женщине (1967 г.р) стало плохо и она упала на рельсы. Врачи, прибывшие на место ЧП, констатировали смерть.

фото гсчс

Обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранители.

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Что предшествовало: В Киеве утром 28 июня человек упал под поезд на станции метро "Золотые ворота". Движение по "зеленой" ветке было ограничено. О возобновлении курсирования поездов метрополитен сообщил в 11.50.