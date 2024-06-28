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У Росії думають, як боротися з дронами США над Чорним морем

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 28 червня 2024, 12:21
У Росії думають, як боротися з дронами США над Чорним морем
Фото: Getty Images

Міністр обороні РФ Андрій Білоусов дав доручення своїм військовим подумати та запропонувати, як реагувати на безпілотники США, які здійснюють розвідку над Чорним морем та вказують цілі для ударів ЗСУ.

Джерело: міноборони РФ, російські пропагандисти

Деталі: Згідно з повідомленням, російських військових турбує збільшена інтенсивність польотів стратегічних безпілотних літальних апаратів США над акваторією Чорного моря, де знаходиться флот окупантів.

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В оборонному відомстві РФ скаржаться, що БПЛА здійснюють розвідку та цілевказівку високоточної зброї українських захисників для завдання ударів по російських військових об’єктах.

В Міноборони РФ також натякнули, що польоти американських БПЛА начебто "підвищують ймовірність інцидентів у повітряному просторі з літальними апаратами повітряно-космічних сил Росії" і це "збільшує ризик прямої конфронтації альянсу з Російською Федерацією".

Теми: Чорне мореРосіябезпілотникивійна
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