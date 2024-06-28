В России думают, как бороться с дронами США над Черным морем

Министр обороны РФ Андрей Белоусов дал поручение своим военным подумать и предложить, как реагировать на беспилотники США, осуществляющие разведку над Черным морем и указывают цели для ударов ВСУ.

Источник: минобороны РФ, российские пропагандисты

Детали: Согласно сообщению, российских военных беспокоит возросшая интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, где находится флот окупантов.

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В оборонном ведомстве РФ жалуются, что БПЛА осуществляют разведку и целеуказание высокоточного оружия украинских защитников для нанесения ударов по российским военным объектам.

В Минобороны РФ также намекнули, что полеты американских БПЛА вроде бы "повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами воздушно-космических сил России" и это "увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией".