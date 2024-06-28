В Росії заявили, що з України залетіла повітряна куля, яку довелося збити

Російське міністерство оборони заявило, що вночі знищили малорозмірну повітряну кулю над територією Бєлгородської області. Вона начебто залетіла з України.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Дослівно: "Двадцять восьмого червня близько 11:00 за київським часом черговими засобами ППО виявлено і знищено малорозмірну повітряну кулю над територією Бєлгородської області, запущену в повітряний простір Російської Федерації з території України".

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Деталі: Російські відомства регулярно повідомляють неправдиву інформацію щодо ураження цілей.

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