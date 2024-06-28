В Росії заявили, що з України залетіла повітряна куля, яку довелося збити
П'ятниця, 28 червня 2024, 12:30
Російське міністерство оборони заявило, що вночі знищили малорозмірну повітряну кулю над територією Бєлгородської області. Вона начебто залетіла з України.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"
Дослівно: "Двадцять восьмого червня близько 11:00 за київським часом черговими засобами ППО виявлено і знищено малорозмірну повітряну кулю над територією Бєлгородської області, запущену в повітряний простір Російської Федерації з території України".
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Деталі: Російські відомства регулярно повідомляють неправдиву інформацію щодо ураження цілей.
Передісторія:
- 20 червня оперативне командування польських Збройних сил повідомило, що повітряна куля з території РФ залетіла у повітряний простір Польщі.