В России заявили, что из Украины залетел воздушный шар, который пришлось сбить

Российское министерство обороны заявило, что ночью уничтожили малоразмерный воздушный шар над территорией Белгородской области. Он якобы залетел из Украины.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Дословно: "Двадцать восьмого июня около 11:00 по киевскому времени дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Белгородской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины".

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Детали: Российские ведомства регулярно сообщают ложную информацию о поражении целей.

Предыстория: