В России заявили, что из Украины залетел воздушный шар, который пришлось сбить
Пятница, 28 июня 2024, 12:30
Российское министерство обороны заявило, что ночью уничтожили малоразмерный воздушный шар над территорией Белгородской области. Он якобы залетел из Украины.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"
Дословно: "Двадцать восьмого июня около 11:00 по киевскому времени дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Белгородской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины".
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Детали: Российские ведомства регулярно сообщают ложную информацию о поражении целей.
Предыстория:
- 20 июня оперативное командование польских Вооруженных сил сообщило, что воздушный шар с территории РФ залетел в воздушное пространство Польши.