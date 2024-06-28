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У Данії вже підготували 50 українських фахівців для обслуговування F-16

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 28 червня 2024, 13:01
У Данії вже підготували 50 українських фахівців для обслуговування F-16
Фото: Getty Images

Командувач ВПС Данії Ян Дам розповів, що його країна взялася підготувати до сотні українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16, 50 з них вже пройшли навчання і вже беруть участь у підготовці перших літаків в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TV2

Пряма мова: "Наразі ми завершили підготовку перших 50, більшість з яких повернулися додому, щоб допомогти у підготовці перших бойових літаків. Одразу після літніх канікул ми візьмемося за наступні 50".

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Деталі: Раніше цього тижня стало відомо, що до кінця року буде підготовлено близько 20 українських пілотів. Але це лише частина завдання.

Крім того, близько 100 українців мають пройти підготовку для виконання допоміжних завдань, таких як механіки, фахівці з озброєння і наземний персонал для українських авіабаз.

Він додав, що перша партія пілотів ще не повністю підготовлена.

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"Ми ще не зовсім готові. Але перші дуже близькі до того, щоб бути готовими", – сказав він.

Він також закликав всі сторони не ставити занадто високі очікування щодо очікуваного прибуття винищувачів F-16 в Україну.

Нагадаємо: Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен 24 червня заявив, що українці не зможуть продовжувати навчання в його країні на винищувачах F-16 після 2024 року. Данський міністр оборони, однак, додав, що його країна й надалі робитиме свій внесок у підготовку українських пілотів, але в інших країнах.

Теми: ДаніяУкраїнавинищувачі
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