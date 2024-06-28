В Дании уже подготовили 50 украинских специалистов для обслуживания F-16

Командующий ВВС Дании Ян Дам рассказал, что его страна взялась подготовить до сотне украинских специалистов для обслуживания истребителей F-16, 50 из них уже прошли обучение и участвуют в подготовке первых самолетов в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TV2

Прямая речь: "В настоящее время мы завершили подготовку первых 50, большинство из которых вернулись домой, чтобы помочь в подготовке первых боевых самолетов. Сразу после летних каникул мы примемся за следующие 50".

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Детали: Ранее на этой неделе стало известно, что до конца года будет подготовлено около 20 украинских пилотов. Но это только часть задачи.

Кроме того, около 100 украинцев должны пройти подготовку к выполнению вспомогательных задач, таких как механики, специалисты по вооружению и наземный персонал для украинских авиабаз.

Он добавил, что первая партия пилотов еще не полностью подготовлена.

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"Мы еще не совсем готовы. Но первые очень близки к тому, чтобы быть готовыми", – сказал он.

Он также призвал все стороны не ставить слишком высокие ожидания относительно ожидаемого прибытия истребителей F-16 в Украину.

Напомним: Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 24 июня заявил, что украинцы не смогут продолжать обучение в его стране на истребителях F-16 после 2024 года. Датский министр обороны, однако, добавил, что его страна и в дальнейшем будет вносить свой вклад в подготовку украинских пилотов, но в других странах.