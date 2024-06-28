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Ворог скинув авіабомби на Нью-Йорк Донеччини: 4 загиблих, 8-річна дитина у важкому стані

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 червня 2024, 13:40
Ворог скинув авіабомби на Нью-Йорк Донеччини: 4 загиблих, 8-річна дитина у важкому стані
ілюстративне фото з сайту "Новинарня"

Російські окупанти скинули авіабомби на Нью-Йорк Донецької області, внаслідок чого 4 людини загинули, ще троє мирних жителів дістали поранення, зокрема 8-річна дівчинка.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Зранку 28 червня 2024 року російські окупаційні війська вкотре завдали бомбових ударів по Торецькій територіальній громаді. Застосувавши, попередньо, "КАБ-250", ворог обстріляв селище Нью-Йорк. В результаті влучання засобу ураження у приватний сектор отримав поранення голови 45-річний чоловік.

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Інший снаряд влучив по багатоквартирній забудові – внаслідок руйнування під’їзду 5-поверхового будинку загинули четверо цивільних віком від 43 до 76 років. Дістали тілесні ушкодження 39-річна жінка та її 8-річна донька. З мінно-вибуховими травмами, забоями й контузіями їх доставлено до медичного закладу. Стан дитини оцінюється як важкий.

Теми: Донецька областьвійна
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