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Враг сбросил авиабомбы на поселок Нью-Йорк: 4 погибших, 8-летний ребенок в тяжелом состоянии

Валентина РоманенкоПятница, 28 июня 2024, 13:40
Враг сбросил авиабомбы на поселок Нью-Йорк: 4 погибших, 8-летний ребенок в тяжелом состоянии
иллюстративное фото с сайта "Новинарня"

Российские оккупанты сбросили авиабомбы на Нью-Йорк Донецкой области, в результате 4 человека погибли, еще трое мирных жителей получили ранения, в том числе 8-летняя девочка.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Утром 28 июня российские оккупационные войска в очередной раз нанесли бомбовые удары по Торецкой территориальной громаде. Применив, предварительно, "КАБ-250", враг обстрелял поселок Нью-Йорк.

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Другой снаряд попал по многоквартирной застройке - в результате разрушения подъезда 5-этажного дома погибли четверо гражданских в возрасте от 43 до 76 лет. Получили телесные повреждения 39-летняя женщина и ее 8-летняя дочь. С минно-взрывными травмами, ушибами и контузиями они доставлены в медицинское учреждение. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

В результате обстрела населенного пункта повреждены частные домохозяйства, многоквартирные дома.

Темы: Донецкая областьвойна
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