У п'ятницю ворог вдарив по Одещині балістикою: виникла пожежа
У п'ятницю 28 червня російські окупаційні війська застосували балістичну ракету по Одещині, виникла пожежа на полі пшениці.
Джерело: начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил майор Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону, голова Одеської обладміністрації Олег Кіпер у Telegram
Пряма мова Євлаша: "Близько опівдня ворог застосував свою балістичну ракету. Тип встановлюється, і про наслідки буде відомо згодом".
Деталі: Євлаш додав, що ворог не вперше застосовує ракети з тимчасово окупованої території Криму. Вдень, за його словами, противник частіше вдається до атак балістичними ракетами та керованими авіаційними ракетами типу Х-59.
Крім того, у прифронтових територіях також досить активно окупанти застосовують 250 або 500-кілограмові КАБи, тому небезпека зберігається.
Представник Повітряних сил наголосив громадянам на важливості реагувати на повітряні тривоги, про які ПС оперативно інформують у соцмережах.
Оновлено: Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер пізніше зазначив, що вдень ворог завдав удару по Одещині, попередньо, балістичною ракетою "Іскандер-М" із касетним зарядом.
Внаслідок влучання зайнялось пшеничне поле. Пожежу ліквідовують.
Інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Збитки уточнюються, додав глава області.