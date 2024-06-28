У п'ятницю ворог вдарив по Одещині балістикою: виникла пожежа

У п'ятницю 28 червня російські окупаційні війська застосували балістичну ракету по Одещині, виникла пожежа на полі пшениці.

Джерело: начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил майор Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону, голова Одеської обладміністрації Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова Євлаша: "Близько опівдня ворог застосував свою балістичну ракету. Тип встановлюється, і про наслідки буде відомо згодом".

Реклама:

Деталі: Євлаш додав, що ворог не вперше застосовує ракети з тимчасово окупованої території Криму. Вдень, за його словами, противник частіше вдається до атак балістичними ракетами та керованими авіаційними ракетами типу Х-59.

Крім того, у прифронтових територіях також досить активно окупанти застосовують 250 або 500-кілограмові КАБи, тому небезпека зберігається.

Представник Повітряних сил наголосив громадянам на важливості реагувати на повітряні тривоги, про які ПС оперативно інформують у соцмережах.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер пізніше зазначив, що вдень ворог завдав удару по Одещині, попередньо, балістичною ракетою "Іскандер-М" із касетним зарядом.

Внаслідок влучання зайнялось пшеничне поле. Пожежу ліквідовують.

Інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Збитки уточнюються, додав глава області.